Yenimahalle'de Kışın Yüzme Keyfi

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin 4 ayrı noktasında faaliyete geçirilen yüzme havuzları kış aylarında da dolup taşıyor.

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin 4 ayrı noktasında faaliyete geçirilen yüzme havuzları kış aylarında da dolup taşıyor. Sömestr tatilini değerlendirmek isteyen çocukların ilk tercihleri arasında olan Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzları konuklarına eğlencenin kapılarını aralıyor.



Her yaş grubundan vatandaşların Ankara'daki ilk tercihi olan havuzlar hijyenik yönleriyle de vatandaşlardan tam not alıyor. Yenimahalle'nin tam donanımlı havuzlarından bugüne kadar yaklaşık olarak 230 bin başkentli faydalandı.



Yarıyıl tatiline gidemeyen vatandaşların ayağına tatili getiren Yenimahalle Belediyesi havuzları, günün her saati dolup taşıyor. Ankaralıların yaz, kış uğrak yeri olan havuzlarda uzman personel vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için engellilere uygun halde inşa edilen havuzlardan engelliler de yararlanabiliyor.



Yenimahalle Belediyesince açılan yüzme kurslarına da talep oldukça yoğun. Havuzlarda yaz, kış birer aylık periyotlar halinde eğitimler veriliyor. Dört ayrı havuzda, açıldıkları günden bu yana yaklaşık 80 bin çocuğun eğitim aldığı kurslarda çocuklar hem yüzme öğrendi hem de eğlendi. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenlenen Yenimahalle Belediyesi havuzlarının, spor salonları kısmı da fit olmak isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.



Yenimahalle'ye 5'inci havuz müjdesi



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz sınırlarında vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için sosyal donatıları her geçen gün arttırıyoruz" dedi.



Yenimahalle Bölgesi'nde 4 faal durumda havuz bulunduğunu ifade eden Yaşar, "İlçemiz sınırlarında 4 havuzumuz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Havuzlarımızın 5'incisini de inşallah seçimlerden hemen sonra Ata Mahallesi'nde hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı

Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Havalimanlarına 3 Bin 619 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar