Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de KPSS eğitim kampı
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Yenimahalle'de KPSS eğitim kampı

3 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim kampı başladı.

Yenimahalle'de KPSS eğitim kampı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim kampı başladı.
Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, kampı ziyaret ederek sınav öncesi memur adaylarına başarılar diledi.
Yaşar, "KPSS için her yıl bu eğitimleri veriyoruz. Geçen yıllarda adaylar bu eğitimlerimizden ciddi fayda sağladı. İnşallah bu 12 gün sizler için de yararlı olacaktır. Şimdiden hepinize sınavda da hayatta da başarılar diliyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:15 Kaynak: AA
Fethi Yaşar, Ankara, KPSS, Yenimahalle, Güncel
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