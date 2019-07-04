Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de Kurban Bayramı hazırlıkları
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Yenimahalle'de Kurban Bayramı hazırlıkları

1 saat önce

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvuru tarihleri açıklandı.

Yenimahalle'de Kurban Bayramı hazırlıkları, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvuru tarihleri açıklandı.
Vatandaşların ve kurban satıcılarının huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için kurulan 236'sı büyük çadır, 80'ı küçük çadır olmak üzere 316 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, çadır yerleri hazırlanıyor.
Kurban satışı yapacakların, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne başvuru yapması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:35 Kaynak: AA
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