Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de kurbanlık satış yerleri için başvurular başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Yenimahalle'de kurbanlık satış yerleri için başvurular başlıyor

30 dakika önce

Yenimahalle Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler, başvurularını 8- 16 Temmuz'da yapabilecek.

Yenimahalle'de kurbanlık satış yerleri için başvurular başlıyor, System.String[]
Yenimahalle Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler, başvurularını 8- 16 Temmuz'da yapabilecek.
Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 236'sı büyük, 80'i küçük çadır olmak üzere 316 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, çadır yerlerinin hazırlandığı kaydedildi.
Kurban satışı yapacak besicilerin başvurularını, dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi, vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu-aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport ve hayvanların kulak küpe numaralarının listesiyle 8-16 Temmuz'da Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne yapabilecekleri belirtildi.
Yakacık Kurban Alanı'na başvuru yapan besicilerin çadır yerlerinin belirlenmesi için 22 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'nde noter huzurunda kura çekileceği, sonuçların da dilekçe verilen merkezde ve Yenimahalle Belediyesinin internet sayfasında yayınlanacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:32 Kaynak: AA
Yenimahalle, Yakacık, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediyeden şaşkına çeviren ceza yöntemi: Çöpler sahiplerine iade edildi Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:02:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de kurbanlık satış yerleri için başvurular başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]