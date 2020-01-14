Yenimahalle'de okullar arası

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokullar arası "Atıkları Sıfırla" adlı tasarım yarışması düzenlenecek.

Atıkların, çocukların ellerinde sanat eserine dönüştürülmesinin amaçlandığı yarışmada, atıklardan en çevreci çalışmayı yapan ilk üç ortaokul ve ilkokula para ödülü verilecek.

19 Nisan Pazar günü sona erecek yarışmaya katılmak isteyen okullar telefon ya da mail yoluyla belediyeye bilgi vererek, tasarımları Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edecek.

Yarışmanın sonuçları 30 Nisan - 5 Mayıs'ta açıklanacak.