Yenimahalle'de okullar arası "Atıkları Sıfırla" yarışması yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenimahalle'de okullar arası 'Atıkları Sıfırla' yarışması yapılacak - Son Dakika

Yenimahalle'de okullar arası "Atıkları Sıfırla" yarışması yapılacak

11 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokullar arası "Atıkları Sıfırla" adlı tasarım yarışması düzenlenecek.

Yenimahalle'de okullar arası

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokullar arası "Atıkları Sıfırla" adlı tasarım yarışması düzenlenecek.

Atıkların, çocukların ellerinde sanat eserine dönüştürülmesinin amaçlandığı yarışmada, atıklardan en çevreci çalışmayı yapan ilk üç ortaokul ve ilkokula para ödülü verilecek.

19 Nisan Pazar günü sona erecek yarışmaya katılmak isteyen okullar telefon ya da mail yoluyla belediyeye bilgi vererek, tasarımları Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edecek.

Yarışmanın sonuçları 30 Nisan - 5 Mayıs'ta açıklanacak.

Yenimahalle Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarlada bulunup bankada saklanan ve on binlerce dolar teklifin yağdığı "gök taşı" müzede sergilenecek
Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı 10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu

Son Dakika Haberleri
13:04 Manisa'da bir kadın evine gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
13:04 Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı - Son Dakika
13:04 VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı - Son Dakika
13:04 Eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'a FETÖ'den 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
13:04 Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ev ziyaretleri - Son Dakika
12:00 Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
11:51 Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 13:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenimahalle'de okullar arası "Atıkları Sıfırla" yarışması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]