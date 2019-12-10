Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de parklardaki belediye görevlilerine "uyuşturucuyla mücadele" eğitimi
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Yenimahalle'de parklardaki belediye görevlilerine "uyuşturucuyla mücadele" eğitimi

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi.

Yenimahalle'de parklardaki belediye görevlilerine

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi.

Narkotik uzmanları, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde verilen eğitimde, ilçedeki parklarda görev yapan personel ve güvenlik görevlisi 350 personelden destek istedi.

Şubenin çalışmaları hakkında belediye çalışanlarına kısa bir sunum yapan yetkililer, "Bizler çok çalışıyoruz ancak Ankara'nın yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak sizlerle iş birliği yapmak, uyuşturucu illetinin kökünü kazımamıza büyük fayda sağlayacak." dedi.

Görev yerlerinde yaşadıkları, gözlemledikleri bazı olayları yetkililerle paylaşan belediye personeli de narkotik ekiplerine ellerinden geldiğince destek sağlayacaklarını ifade ett

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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