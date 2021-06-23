Son dakika haberleri: Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (3) - Son Dakika

Yenimahalle'de sağanak nedeniyle dere taştı; sele kapılan 6 hayvan öldü (3)

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 11 evin etkilendiği taşkında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri dere yatağını temizleyip, suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede taşkın nedeniyle hala yaklaşık 4 metre yüksekliğinde su bulunurken, çevredeki tarım arazileri de hasar gördü.

'EVİM 2 METRE SUYUN İÇİNDE'2 katlı evinin ilk katı tamamen su içinde kalan Çetin Sayıcı, "Dün öğlen saatlerinde geldiğimde manzara bu şekildeydi. Dün gece Yenimahalle Belediyesi ekipleri uğraştı burayı boşaltmak için; ama çözüm olmadı. Su tahliyesi için yeni bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Şu anda benim evim yaklaşık 2 metre suyun altında kaldı. Evin içinde televizyon, beyaz eşya, yani bir evde bulunması gereken her şey sular altında kaldı. Şu anda su tahliye edilmediği için eve giremiyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Hikmet Öztürk ise, "Yukarıdan sel gelince dere yatağı taşmış. Köyün alt yapısı yok, kanalizasyon hep dışarı akıyor. Burada dere yatağı vardı, dere yatağını kapattılar. Burası sürekli doluyor böyle" diye konuştu.