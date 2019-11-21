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Yenimahalle'de sağlık taraması

6 saat önce

Yenimahalle Belediyesi, belediye bünyesinde çalışan kadrolu ve mevsimlik işçilere sağlık taraması yaptırdı.

Yenimahalle'de sağlık taraması, System.String[]

Yenimahalle Belediyesi, belediye bünyesinde çalışan kadrolu ve mevsimlik işçilere sağlık taraması yaptırdı.

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan taramada, belediye çalışanlarının akciğer filmleri çekildi, tam kan sayımları, solunum testleri ile göz, kulak ve burun kontrolleri yapıldı.

Tahlil sonuçlarının çıkmasının ardından hastalığı çıkan personelin tedavi olması için hastaneye yönlendirileceği belirtildi.

Çalışanların sağlığına her zaman önem verdiğini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, "Erken tanının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de mümkün olduğunca her yıl personelimize sağlık taraması yaptırıyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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