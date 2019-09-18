Yenimahalle'de Yakacık Mesire Alanı yenilenecek

Yenimahalle Belediyesi, 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı'nı yenileyecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip tarafından sürdürülecek yenileme çalışmaları, ekim ayı sonunda başlayacak ve nisana kadar sürecek.

Ankaralıların yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, 146 bin metrekare alana sahip, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası ve basketbol sahasını içerisinde barındırıyor.

Yenimahalle'de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ankara'nın yeşil cenneti Yakacık Mesire Alanı tüm yıl vatandaşa hizmet veriyor. Başkentlilerden yoğun ilgi gören bu merkezimizi çocukların ve ailelerin rahat bir gün geçirebilmesi için tadilata alıyoruz, vatandaş odaklı çalışıyoruz. Amacımız tüm ilçe sakinlerinin yaşamaktan keyif aldığı bir Yenimahalle yaratmak. Bu düşünceyi esas alarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." şeklinde konuştu.