Yenimahalle'de

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediye, kent konseyi ve Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) işbirliğiyle fotoğraf sergisi açıldı.

AFSAD Portre ve Portre Fotoğrafçılığında Uzun Pozlama Atölyesi tarafından hazırlanan "Yüzde Yüz" isimli sergide yar alan fotoğraflar, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda gösterime sunuldu.

Serginin açılış kurdelesini Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar ve AFSAD Başkanı Koray Olşen birlikte kesti.

Uzun pozlama, soyutlama, düşük ve yüksek ışık gibi tekniklerin kullanıldığı fotoğraf sergisini çok beğendiğini dile getiren Yaşar, "Yenimahalle sanatın ve sanatçının evidir. Elimizden geldiğince sanata gönül vermiş herkese destek olmaya ve sanatçılarla sanatseverleri buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de AFSAD'ın sergisine ev sahipliği yaptık. Hepsinin emeğine sağlık. Birbirinden güzel ve yaratıcı portreler ortaya koymuşlar. Fotoğrafçı arkadaşlarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Eğitmen Filiz Çarkoğlu ise fotoğrafların değişik tekniklerde çekildiğinin ve hiçbirinde photoshop kullanılmadığının altını çizerek ev sahipliğinden ötürü Başkan Yaşar'a teşekkür etti.