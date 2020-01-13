Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi - Son Dakika

Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi

6 saat önce

Yenimahalle Belediyesince açılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi, System.String[]

Yenimahalle Belediyesince açılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

Havuzlarda yaz, kış birer aylık periyotlar halinde eğitimler veriliyor. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenleyen Yenimahalle Belediyesinin havuzlarında uzman personel tarafından, tatil boyunca çocuklara yüzme öğretilecek.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki vatandaşların sosyalleşmesi için sosyal tesis sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Yenimahalle'de 4 faal durumda havuz bulunduğunu ifade eden Yaşar, "Havuzlarımızın 5'incisini de Ata Mahallesinde hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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