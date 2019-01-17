Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'den 2 Bini Aşkın Engelliye Danışmanlık Hizmeti

Yenimahalle'den 2 Bini Aşkın Engelliye Danışmanlık Hizmeti

10 dakika önce

Engelli vatandaşlara üç yıldır danışmanlık hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, Engelliler Birimi aracılığıyla 2 bini aşkın engelli vatandaşa yol gösterdi, haklarını öğretti.

Yenimahalle'den 2 Bini Aşkın Engelliye Danışmanlık Hizmeti, System.String[]
Engelli vatandaşlara üç yıldır danışmanlık hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, Engelliler Birimi aracılığıyla 2 bini aşkın engelli vatandaşa yol gösterdi, haklarını öğretti.

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, sosyal haklarından haberi olmayan ilçe sınırlarındaki engellilere hayatı sevdirmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak için kucak açıyor. Sadece danışmanlık hizmeti almak için belediyede bulunan Engelliler Birimine gelen vatandaşları değil gelemeyecek durumda olan engellileri de unutmayan yetkililer, gelemeyecek durumda olan vatandaşların da evlerine giderek yerinde danışmanlık hizmeti veriyor. Danışmanlık hizmeti kapsamında emekli aylıkları, sağlık sigortaları, sosyal haklar, staj yönlendirmeleri, EKPSS başvuruları, belediye müdürlüklerinde takip gerektiren işler, bürokratik işlemler gibi konularda engellilerin sorunları çözülüyor.

Engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun sosyal haklarından haberi olmadığını belirten Engelliler Birimi yetkilileri, "Engelli yurttaşlarımız engel durumlarından dolayı maalesef kendilerini yalnız hissediyorlar. Birçok sosyal haklarından haberdar bile değiller. Kime gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bizler her konuda yol göstermeye hazırız" dediler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Güncel
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