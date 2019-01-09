Yenimahalle'den Mağdur Aileye Yardım Eli

Yenimahalle'de evleri yanan aileye belediye sahip çıktı.

Yenimahalle'de evleri yanan aileye belediye sahip çıktı.



Anadolu Mahallesi'nde kiracı olarak 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı daire yanan Emel Ayağlar'a (34) Yenimahalle Belediyesi,



yardım elini uzattı. Yanan evde ilk olarak neredeyse yok denecek kadar az olan sağlam eşyaları tahliye eden ekipler, daha sonra yangının evde bıraktığı tahribatı gidermeye çalıştı. Belediye ekipleri, evin ve binanın içini de boyayarak yangının izlerini sildi. Ayrıca aileye Yenimahalle Belediyesi Elele Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi de bağışlardan gelen eşyalarla yardım edecek.



"Kötü günümüzde yanımızda oldular"



Yenimahalle Belediyesine minnettar olduğunu dile getiren Emel Ayağlar, "Zor günler geçiriyoruz ama tek tesellim çocuklarıma bir şey olmadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum, kendilerine minnettarım. Sağ olsunlar elinden gelen ne varsa yapmaya çalıştılar. Kötü günümüzde yanımızda oldular. Ben el işi yaparak geçimimi sağlıyorum ve çocuklarıma bakıyorum. Yangın bizde hem maddi hem manevi derin yaralar açtı. Durumu iyi olan vatandaşlarımızın bana yardım etmesini istiyorum" dedi. - ANKARA

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