Yenimahalle eski Kaymakamı Dündar'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla yargılanan Yenimahalle eski Kaymakamı Mustafa Dündar, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla yargılanan Mustafa Dündar, mahkemenin Aralık 2018 yılında verdiği kararda, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dündar avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Yargıtay, Dündar'ın Bank Asya hesabı olmadığı halde bu yönde hüküm kurulmasını gerekçe göstererek kararı bozdu. Kararın ardından Dündar'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Bugün görülen karar duruşmasına Dündar ile avukatı katıldı. Savunmasını yapan Dündar, hakkında ifade veren tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu, örgüt üyesi olduğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Sanık avukatının da savunmasının ardından kararını veren heyet, Dündar'ı, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.