Son Dakika Haberleri: Yenimahalle, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni 16'ya çıkardı
Son Dakika Güncel Yenimahalle, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni 16'ya çıkardı - Son Dakika

Yenimahalle, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni 16'ya çıkardı

6 saat önce

Yenimahalle Belediyesinin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilçe genelinde 11 noktaya konumlandırdığı Mobil Atık Getirme Merkezi sayısını 16'ya çıkardığı bildirildi.

Yenimahalle, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni 16'ya çıkardı, System.String[]

Yenimahalle Belediyesinin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilçe genelinde 11 noktaya konumlandırdığı Mobil Atık Getirme Merkezi sayısını 16'ya çıkardığı bildirildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atık Getirme Merkezlerinin ayrı ayrı atık girişlerinden kağıt, plastik, metal, cam ve bitkisel yağlar olmak üzere toplamda 5 farklı türde atık toplanabilecek.

Açıklamada Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın şu sözlerine yer verildi:

"Çevre kirliliği herkesin duyarlı olması gereken bir konu. Ülke olarak atıkların geri dönüştürülmesi konusunda çok gerideyiz. Geri dönüşümü olan tüm atıklar toplanmalı. Bu hem çevremiz, hem sağlığımız hem de ülkemizin ekonomisi açısından çok önemli. Bu yüzden atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda mobil atık getirme merkezlerinde atıkları topluyoruz. Hedefimiz her mahallemize en az bir tane Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirmek."

Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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