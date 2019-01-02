Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'nin Altın Kuğusu Fotoğraflarla Sergileniyor

Yenimahalle'nin Altın Kuğusu Fotoğraflarla Sergileniyor

49 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nün artistik buz pateni branşındaki başarısını dünyaya ve Türkiye'ye gösteren, kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdıran milli sporcusu Naz Arıcı'nın başarı öyküsü fotoğraf sergisine konu oldu.

Yenimahalle'nin Altın Kuğusu Fotoğraflarla Sergileniyor, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nün artistik buz pateni branşındaki başarısını dünyaya ve Türkiye'ye gösteren, kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdıran milli sporcusu Naz Arıcı'nın başarı öyküsü fotoğraf sergisine konu oldu.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından düzenlenen Sosyal Belgesel Fotoğraf Atölyesi "Şehir Hikayeleri" isimli fotoğraf sergisi 9 Ocak 2019 tarihinde Goethe-Institut'da sanatseverler ile buluşacak.

Şampiyonluk serüveni sergiye taşındı

Türkiye Şampiyonluklarının yanı sıra; 2015, 2016, 2017 Yetişkinler Dünya Birinciliğini, 2018 Yetişkinler Dünya ikinciliğini elinde bulunduran Naz Arıcı'yı Fotoğrafçı Ayşe Kaya "Altın Kuğu" adlı belgesel fotoğraf çalışmasında işledi.

Türkiye'de önemli sosyal-belgesel fotoğraf projeleri gerçekleştiren Dora Günel eğitmenliğinde, foto öykülerin yer alacağı sergi, 30 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Yenimahalle sporun da başkenti

Başarılı sporcuyu tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Yenimahalle'yi yalnızca kültür-sanatın değil, sporun da başkenti yaptık. Futboldan hentbola, yüzmeden masa tenisine, buz pateninden bilardoya kadar çok fazla branşta şampiyonlukların sahibi olduğumuz gibi, altyapılarımızda sporcu ordusu yetiştiriyoruz. Naz kızımızı kutluyorum. Destekçisi olmaktan da gurur duyuyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

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