Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'nin Çoban Ateşleri İş Başında

Yenimahalle'nin Çoban Ateşleri İş Başında

1 saat önce

Yenimahalle Belediyesi'nin ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü "Üniversite-Ev Projesi" kapsamında 80 çocuk eğitim alıyor.

Yenimahalle'nin Çoban Ateşleri İş Başında, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi'nin ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü "Üniversite-Ev Projesi" kapsamında 80 çocuk eğitim alıyor. 106 gönüllü üniversiteli öğretmen, ihtiyaç sahibi çocukların evlerine giderek ya da Yenimahalle Belediyesi kurs merkezlerinde belirlenen sınıflarda eğitim veriyor.

Çocukların yalnız derslerine yardımcı olmakla kalmayan onların sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunmayı amaçlayan gönüllü öğretmenler son olarak Pamuklar, Çeşme, Yakacık ve Barış mahallelerinde projeden faydalanan 50 öğrenciyi tiyatroda bir araya getirdi.

Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen tiyatro gösterimi, yine ODTÜ'lü öğrenciler tarafından sahneye konuldu.

Sokak Kumpanyası ekibi sahnede

ODTÜ öğrencilerinden oluşan Sokak Kumpanyası Ekibi "Örgülerle Çocuk Hikayeleri: Antigone" adlı oyunu sergiledi. Çoğu ilk kez tiyatroya gelmiş olan çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Oyunda çocuklar, hikaye anlatma arzusuyla çok uzaklardan gelmiş üç kahinin insan hikayelerini dinledi.

Oyunun sonunda, usta tiyatroculara taş çıkartan oyuncular Alperen Alparslan, Can Koç ve Eylül Gedik alkış yağmuruna tutuldu. Çıkışta ise belediye tarafından minik öğrencilere yiyecek ve içecek ikram edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:14 Kaynak: İHA

Ankara, Yenimahalle Belediyesi, Güncel
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