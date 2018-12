Yenimahalle'nin Öğrencileri Büyük Atatürk Koşusu'nda

Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Eğitim Merkezi'nde eğitim gören lise öğrencileri, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 83. Büyük Atatürk Koşusu'na katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı dolayısıyla 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, her yaş grubundan bin 400'e yakın vatandaşın yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşti. Ankara seğmenlerinin gösterileriyle başlayan ve Dikmen Keklikpınarı'ndan start alan 10 bin 800 metrelik Büyük Atatürk Koşusu, Ankara Garı'nda sona erdi. Yenimahalle Belediyesi, bu büyük organizasyona Ragıp Tüzün Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çeşitli spor dallarında lisanslı 14 sporcu ile katıldı. Milli kickboks sporcusu Murat Songül liderliğinde yarışa başlayan eğitim merkezi öğrencileri, etapların tümünü geçerek madalyalarını aldı.



"Önceliğimiz her zaman gençlerimizdir"



Koşuya katılan sporcular, yarışın ardından öğretmenleri ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Yenimahalle'de göreve geldiği günden beri eğitim, sanat ve spor alanlarında birçok projenin ilçeye kazandırıldığını belirten Başkan Yaşar, "Belediye olarak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, onların kültürel ve sosyal olarak donanımlı bireyler olarak yetişmesi, ülkemize değer katacak konumlarda yer almalarını sağlamak amacıyla ilçemizin birçok noktasına kültür merkezleri, spor salonları ve eğitim merkezleri kazandırdık. Öncelikle bu etüt ve eğitim merkezlerinde her yaş grubundan gençlerimiz ücretsiz olarak okulda gördükleri derslere yardımcı olarak, uzman hocalar eşliğinde eğitim alıyorlar. Ayrıca bu merkezlerde hocaları eşliğinde belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal aktivitelere katılıyorlar. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesinde temel unsur, gençlerimizin iyi eğitim almasından geçmektedir. Gençlerimiz ve çocuklarımız aydınlık Türkiye'nin mimarları olacaktır" dedi.



Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitim ile sınavlarında başarıyı yakaladıklarını belirten kurs merkezi öğrencileri, "Yenimahalle'de yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Belediyenin bizler için sunduğu imkanlardan yararlanıyor, sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanıyoruz. Böylesine anlamlı bir yarışa Yenimahalle Belediyesi takımı ile katıldığımız için gurur duyuyoruz" şeklinde konuştular. - ANKARA

