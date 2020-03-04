Yenimahalle'nin özgürleşen elleri üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenimahalle'nin özgürleşen elleri üretiyor - Son Dakika

Yenimahalle'nin özgürleşen elleri üretiyor

7 saat önce

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde 7 yıldır faaliyet gösteren Özgürleşen Eller Atölyesi'nde üretim durmuyor.

Yenimahalle'nin özgürleşen elleri üretiyor, System.String[]

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde 7 yıldır faaliyet gösteren Özgürleşen Eller Atölyesi'nde üretim durmuyor.


Bugüne kadar 50'nin üzerinde mezun veren atölyenin bu yılki en küçüğü 22, en büyüğü 43 yaşındaki 13 kursiyeri yaptığı sanatsal çalışmalarla hem kendilerini geliştiriyor hem de 'Engelli olmak öğrenmeye ve üretmeye engel değildir' sloganıyla kendi gibi arkadaşlarına örnek oluyor.


Sanat atölyesi olarak engellilere hizmet veren Özgürleşen Eller Atölyesi'nde hafif mental, down sendromlu ve otistik zihinsel engelli grubundan kursiyerler psikomotorlarının gelişimlerine uygun el sanatları, seramik, keçe, resim, ahşap boyama gibi farklı alanlarda eğitim alıyor. Özel bireyler yıl boyunca yaptıkları birbirinden güzel çalışmaları ve hediyelik eşyaları ise sınıflarında gururla sergiliyor. Genellikle okulla bağlantısı kesilmiş bireylerin tercih edildiği atölyede engellilerin dışarı çıkmaları, sosyalleşmeleri için yıl içinde ise sinema, piknik, alışveriş, yemek gibi organizasyonlar da düzenleniyor.


Özgürleşen Eller Atölyesi'nde Özel Eğitim Öğretmeni İlknur Öztaş'ın gözetiminde haftanın 4 günü yaşıtlarıyla eğitim alan engelliler, hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni beceriler edinerek hayata tutunuyor.


Özel bireylerden Başkan Yaşar'a mesaj var


Sanat atölyesinde arkadaşlarıyla vakit geçirip üretim yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden kursiyerler "Fethi Başkanım seni çok seviyoruz" diyerek Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a sevgi dolu teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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