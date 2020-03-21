Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

6 saat önce

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında geçici olarak hizmet vermeyecek.

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı, System.String[]

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında geçici olarak hizmet vermeyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından Ankaralılara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulunan Yavaş, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine işaret etti.

Son günlerde toplu taşıma araçlarını kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısında artış olduğunu gözlemlediklerini belirten Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim, lütfen bu zor günler geçene kadar evde kalın, büyüklerinizi uyarın. Toplumu korumak, kendimizi korumakla başlar." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 16-20 Mart arasında günlük ortalama 65 yaş ve üzeri 55 bin 739 vatandaşın toplu taşıma araçlarını kullandığına dikkat çekti.

"Büyüklerinizi seviyorsanız bu süreci evde geçirmelerini sağlayalım"

Salgın hastalığa karşı büyüklerini uyarması için gençlerden destek isteyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarındaki ücretsiz ulaşımı, 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre yetkilendirilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile belirlenmektedir. Büyüklerinizi seviyorsanız, koronavirüs tedbirleri kapsamında başta onların sağlıkları olmak üzere sizin ve ailenizin sağlığını güvende tutmak adına bu süreci evlerinde geçirmelerini birlikte sağlıyoruz."

Teleferik ve klima sistemleri kapatıldı

Yavaş ayrıca Yenimahalle ilçesindeki teleferik hattının koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Yavaş, "Teleferik hattımızı günlük yolcu sayılarındaki azalma ve kabinlerin sosyal mesafeyi korumaya elverişli olmaması nedenleriyle geçici olarak hizmete kapattık. Ulaşımın aksamaması için ilgili hatta 2 adet körüklü otobüsümüz hizmet etmeye başlamıştır." bilgisini paylaştı.

Bu arada EGO otobüsleri, metro ve Ankaray başta olmak üzere tüm hizmet binalarında klima sistemleri kapatıldı.

Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:04 Kaynak: AA

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