Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika
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Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu

27.04.2022 18:46

Başkentte, iki yılın ardından 8 Nisan'da hizmet vermeye başlayan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında, yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu.

Başkentte, iki yılın ardından 8 Nisan'da hizmet vermeye başlayan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında, yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan, 2 yıllık aranın ardından 8 Nisan'da yeniden hizmet vermeye başlayan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında bugün arıza yaşandı. Ekipler, teleferik hattındaki arızanın tespiti için Şentepe noktasında teknik çalışma başlattı.

Şentepe'de yaşayanların Batıkent- Kızılay metrosuna ulaşımında ring görevi de gören teleferik hattının arızalanmasıyla bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, arıza tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından açıklama yapılacağını bildirdi.

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika
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