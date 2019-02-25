Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'ye 24 Saat Açık Kütüphane

Yenimahalle'ye 24 Saat Açık Kütüphane

1 saat önce

Muhtarlarla sık sık bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal ile Batıkent muhtarlarının düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı.

Yenimahalle'ye 24 Saat Açık Kütüphane, System.String[]
Muhtarlarla sık sık bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal ile Batıkent muhtarlarının düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı.

La Mode Düğün Salonu'ndaki toplantıda muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, muhtarlara 31 Mart'ta yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu takdirde gerçekleştireceği projelerinden bahsetti.

Cumhuriyet Akademisi ile eşit eğitim

Projelerinden bir tanesinin Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, "Cumhuriyet Akademisi ile kolej ve benzeri okullarda uygulanan fakat devlet okullarında uygulanmayan derslerin ve uygulamaların bu akademide verilmesini sağlayacağız. Akademi ile gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitim almalarını, eğitimde hiçbir yenilikten geri kalmamalarını hedefliyoruz" dedi.

Kütüphane 24 saat açık olacak

Projelerinin içerisinde yer alan Anne Üniversitesi ve Nöbetçi Kütüphane projesinden de bahseden Fethi Yaşar, "Batıkent'e nöbetçi kütüphane yapacağız. Bu kütüphane 7 gün 24 saat hizmete açık olacak. Burada aydınlık bir Türkiye için çocuklarımız okuyacak, ders çalışacak. Ayrıca bir de Anne Üniversitesi projemiz var. Annelerin ve anne adaylarının gebelik ve çocuk gelişimi hakkında eğitim görebilecekleri bir merkez inşa edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Anne, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel
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