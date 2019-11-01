Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'ye 9 park yapılıyor
Son Dakika Güncel Yenimahalle'ye 9 park yapılıyor

Yenimahalle'ye 9 park yapılıyor

6 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede yapımı süren parklarda incelemelerde bulundu.

Yenimahalle'ye 9 park yapılıyor, System.String[]

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede yapımı süren parklarda incelemelerde bulundu.

Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarına 9 park yapılıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyelerinin hiç kimseye ihtiyaç duymadan her noktaya eşit hizmet götürdüğünü söyledi.

Her ihtiyaçlarını özkaynaklarından karşıladıklarını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimde sadece belediye binamız vardı. Bugün geldiğimiz nokta ortadadır. Yurttaşlarımız parklarımızda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirebilecek. Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Yenimahalleliler sokağa çıksın, parklarımızda, spor tesislerimizde, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin, komşuluk ve hemşehrilik bilinci yeniden canlansın istiyoruz. Bu yüzden de park sayılarımızı arttırmaya devam edeceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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