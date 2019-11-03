Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'ye dördüncü etüt merkezi açılıyor
Son Dakika Güncel Yenimahalle'ye dördüncü etüt merkezi açılıyor

Yenimahalle'ye dördüncü etüt merkezi açılıyor

7 saat önce

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere yönelik "Eğitime Destek Projesi" kapsamındaki faaliyetler devam ediyor.

Yenimahalle'ye dördüncü etüt merkezi açılıyor, System.String[]

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere yönelik "Eğitime Destek Projesi" kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. Lise ve mezun öğrencilere yönelik dördüncü etüt merkezi 9 Kasım Cumartesi günü Karşıyaka'da açılacak.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lisede eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlananlara yönelik Karşıyaka kapalı pazar yeri içerisinde oluşturulan kurs merkezinde 420 öğrenci eğitim alacak.

Açlışı 9 Kasım Cumartesi yapılacak merkezde 18'er kişilik 8 derslik yer alırken, 30'un üzerinde branş öğretmeni görev yapacak.

Öte yandan 6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için de 2 yeni destek eğitim merkezi açılacak.

Yakın zamanda açılması planlanan merkezlere kayıtlar başladı. Buna göre, bu merkezlerden Şentepe'ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 344 29 02'yi, Karşıyaka'ya kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 332 12 14'ü arayarak bilgi alabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenimahalle Belediyesince ilk "Destek Eğitim Merkezleri" 2016'da Batıkent, Ragıp Tüzün Mahallesi ve Demetevler'de hizmete açılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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