Yenimahalle zabıtasından bayram denetimi - Son Dakika

Ankara Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri vatandaşların güvenli bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi için seferber oldu. İlçe genelinde bayram hazırlıkları tam gaz devam ederken zabıta ekipleri de tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde bayram denetimi gerçekleştirdi.

Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, tatlı, börek ve şekerleme imalathanelerinin yoğunlaştığı bölgelerde sıkı denetim yapıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, hijyen kurallarına uyan işletmeleri tebrik etti.

Tatlı ve şeker imalathanelerine sıkı denetim

GİMAT bölgesinde şeker, lokum ve baklava, börek imalatı ve satış yapan firmaların imalat bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.

"Halk sağlığı için denetimlerimiz sürüyor"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle sakinlerinin sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketebilmesi adına ekiplerimiz yıl boyunca denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayında özellikle tüketiminde artış yaşanan unlu mamuller ve tatlı üretimi yapan işletmelerimize yönelik denetimleri sıkılaştırıyoruz. Gerekli üretim kurallarına uyan ve hijyene önem veren işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmiyoruz. Vatandaşımız bayramı bayram gibi yaşasın istiyoruz" dedi. - ANKARA