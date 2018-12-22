Son Dakika Haberleri: Yenimahalleli Minikler Diş Muayenesinde

Yenimahalleli Minikler Diş Muayenesinde

5 saat önce

Yenimahalle Belediyesi, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi'nin 7-10 yaş grubu minik üyelerini diş taramasından geçirdi.

Yenimahalleli Minikler Diş Muayenesinde, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi'nin 7-10 yaş grubu minik üyelerini diş taramasından geçirdi.

Belediye diş hekimi tarafından yapılan taramada, ilk olarak öğrencilere ağız bakımının önemi anlatıldı.

Hem bilgilendiler hem muayene oldular

Muayene öncesi çocuklara diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi veren kurum doktoru, daha sonra çocukları tek tek diş muayenesinden geçirdi.

Dişinde problem tespit edilen çocukların ailelerine tavsiye notu yazan diş hekimi, genel olarak iyi çıkan sağlıklı dişler için minikleri tebrik etti.

Tarama sonucunda minikler, Yenimahalle Belediyesi'nin doktoruna ve sağlık ekibine teşekkür etti. Aynı zamanda çocuklara belediye tarafından aylık diş fırçalama tablosu ve diş macunu da hediye edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:19 Kaynak: İHA

Jandarma, Yenimahalle Belediyesi, Güncel
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