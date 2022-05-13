Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi

13.05.2022 10:47
Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi

Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitimine ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitimine ev sahipliği yaptı.

7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen trafik eğitimine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Sarıkoç katılarak minikleri yalnız bırakmadı.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Ata Mahallesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi yanında konumlandırılan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını ve trafik güvenliğini öğrenen minik Yenimahalleliler, Jandarma Trafik Ekipleri ile parkurda öğrendiklerini uygulama şansı yakaladı.

Trafik ışıkları, yaya geçidi gibi temel kavramları mobil eğitim tırında hazırlanan videolar eşliğinde öğrenen minikler, parkurda bulunan akülü arabalarla trafiğe çıktı.

Trafik bilinci küçük yaşta oluşuyor

Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan mobil eğitim tırı ile küçük yaşta trafik bilincinin oluşması için eğitimler verildiğini belirten ekipler, "Çocuklarımızda trafik bilinci oluşturmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Bugün 3-6 yaş arası 250'ye yakın kreş öğrencisine trafik eğitimi verdik. Trafik güvenliğinin ve trafik kurallarının küçük yaşlardan itibaren anlatılmasını amaçlıyoruz. Mobil eğitim tırında görsellerle anlattığımız temel bilgileri kurduğumuz parkur aracılığı ile uygulamalı olarak gösteriyoruz. Çocuklarımız için eğlenceli bir eğitim oluyor. Trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratılması amacıyla eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek" dedi. - ANKARA

Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi
Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi
YORUMLAR
500
Serik'te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi Serik'te jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi Van'da ot toplarken dün kaybolan yaşlı kadın bulundu Van'da ot toplarken dün kaybolan yaşlı kadın bulundu

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
21:17 Yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu: Olayı fark eden kuyumcu dolandırıcıya göz açtırmadı
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement