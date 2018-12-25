Son Dakika Haberleri: Yenimahalleli Öğrencilerden Yaşar'a Yeni Yıl Sürprizi

Yenimahalleli Öğrencilerden Yaşar'a Yeni Yıl Sürprizi

1 saat önce

Mektebim Eğitim Kurumları Batıkent Ortaokulu öğrencileri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Yenimahalleli Öğrencilerden Yaşar'a Yeni Yıl Sürprizi, System.String[]
Mektebim Eğitim Kurumları Batıkent Ortaokulu öğrencileri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mektebim Eğitim Kurumları Batıkent Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Kampüs Müdürü Aysun Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan ile birlikte Yaşar'ı ziyaret eden çocuklar, Türkiye genelindeki 56 şubeden arkadaşlarının hazırladığı hediyeleri ve yeni yıl mesajlarını Başkan Yaşar'a iletti.

"Sizler bizim aydınlık yarınlarımızsınız" diyerek çocuklara teşekkür eden Yaşar, mesajları da tek tek okudu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar "Sağlıklı, üretken, çalışkan bir toplum yaratılacaksa bunun temeli eğitimdir. Okuyun, okuyun, okuyun" dedi.

Türkiye'de eğitim sisteminin bir türlü düzene girmediğinden de yakınan Başkan Yaşar, "Cumhuriyet döneminde bile çağdaş, üretken, sorgulayan, düşündüğünü ifade edebilen nesiller yetiştiriliyordu. Ama bugün maalesef eğitim kalitemiz her geçen gün düşüyor. Eğitimde çıtayı yükseltmek zorundayız. Bunu da sizler inadına okuyup, inadına çalışarak yapacaksınız. Ben belediye başkanınız olarak eğitim adına sizler için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Sizlerin iyi yetişmesi için eğitime harcadığımız paraya üzülmüyor aksine mutlu oluyorum. Çünkü bu para geleceğe harcanan para diye bakıyorum. Geleceğimiz daha aydınlık görmek istiyorum. 2019 yılının ülkemize de sizlere de güzellikler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Günün anısına minik ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Yaşar, çocuklara satranç takımı hediye etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:55 Kaynak: İHA

Fethi Yaşar, Yenimahalle, Yaşar, Güncel
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