YENİMEDYADER'den gözaltına alınan İHA Muhabirine destek - Son Dakika

Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER), görev yaptığı esnada polis tarafından gözaltına alınarak telefonuna el konulan İHA muhabiri Fadıl Pişkin'e destek verdi.

YENİMEDYADER Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; "İhlas Haber Ajansı Denizli muhabirlerinden Fadıl Pişkin'in görevi başındayken, maruz bırakıldığı polis zorbalığını üzüntü ile öğrendik. Tek amacı kamuoyuna bilgi aktarmak olan meslektaşımızın 'Kurum kartını' göstermesine karşın, görevli polis memurlarının 'sarı basın kartı' görme ısrarı ile başlattığı anlamsız tutum, beraberinde kelepçelenme girişimi ve gözaltına almaya kadar varan bir kine dönüşen bu tutumu kınadığımızı kamuoyu ile paylaşırız. Yasa ve yönetmelikler nedeniyle; gazetecilikle ilgisi olmayanların bile kolaylıkla alabildiği sarı basın kartını ne hikmetse gerçek gazetecilere vermemek için yasayı bir türlü çıkarmayan devletin yine kendi memurları eliyle görevini yapmaya çalışan genç bir basın emekçisine olan bu anlamsız tutumunu kabul etmemiz mümkün değildir. Olayın, 'münferit' ve 'yanlış anlama' kaynaklı olduğunu düşünmek istiyor ve genç meslektaşımızın yalnız olmadığını bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ