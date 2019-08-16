Son Dakika Haberleri: YENİMEK kayıt dönemi 19 Ağustos'ta başlayacak
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YENİMEK kayıt dönemi 19 Ağustos'ta başlayacak

1 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, her yıl binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının (YENİMEK) 2019-2020 kış dönemi kurs kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

YENİMEK kayıt dönemi 19 Ağustos'ta başlayacak, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, her yıl binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının (YENİMEK) 2019-2020 kış dönemi kurs kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
20 kurs merkezi, 110 branş ve 300'e yakın öğretmen ile yeni döneme başlayacak YENİMEK, 25 bin kursiyere eğitim vermeyi hedefliyor.
İlçede, 13 Eylül'de sona erecek kayıt döneminin ardından 16 Eylül'de ders başı yapacak Yenimahalleliler, emlak danışmanlığından senaryo yazarlığına, pasta yapımı ve sunumundan güzellik ve saç bakım hizmetlerine, kuyumculuktan ahşap teknolojisine kadar yüzlerce branşta eğitim görebilecek. Kurs sonunda eğitimi başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, YENİMEK'in 2009 yılında 6 kurs merkezi ve 45 branşla eğitim hayatına başladığını hatırlattı.
Kurslara büyük önem verdiklerini belirten Yaşar, "YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimiz var. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Yenimahalle, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:07 Kaynak: AA
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