Son Dakika Haberleri: Yenimek'ten 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri

Yenimek'ten 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri

44 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Türk Sanat Müziği Korosu, "Yeni Yıla Merhaba" konserinde sahneye çıktı.

Yenimek'ten 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Türk Sanat Müziği Korosu, "Yeni Yıla Merhaba" konserinde sahneye çıktı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Şef Derya Bozkurt Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen konsere ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğim günden itibaren çok önemsediğim YENİMEK kursları bugün 20 bin kursiyerle kocaman bir aile oldu. Yenimahalleli hemşehrilerim, özellikle de kadınlar mahallelerinde YENİMEK'e ulaşabiliyor. Kadınları eve hapseden değil onları sosyalleştiren, meslek sahibi yapan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Başkan Yaşar, "İlçenin dört bir yanına açmış olduğumuz YENİMEK kurslarında vatandaşlarımız sadece meslek ve hobi edinmiyor. Bu merkezlerde vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde üretilen projeler aracılığıyla kişisel gelişimlerini sağlıyor, kendini keşfediyor. Binlerce insan bu kurs merkezlerinde dostluklar kuruyor, bir oluyor, barış ve kardeşlik içerisinde yaşama kültürünü öğreniyor. Yapmış olduğumuz bu hizmetlerin Yenimahallelilere fayda sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Yenimahalle'de yaşayan vatandaşlarımız yaşadığı ilçeden keyif alarak yaşasın istiyoruz. Çocuk, genç, yaşlı ayırt etmiyoruz, çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yenimahalle'de daha yapacak çok işimiz var" dedi.

80 kişilik dev kadrodan oluşan orkestra, dinleyicilerin de katılımı ile Havada Bulut Yok, Bülbülüm Altın Kafeste, Çökertmeden Çıktımda Halil'im, Vardar Ovası gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün severek dinlediği birbirinden güzel eserleri ardı ardına seslendirdi. Konser, Başkan Yaşar'ın da eşlik ettiği "Onuncu Yıl Marşı" ile son buldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Nazım Hikmet Ran, Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Güncel
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