Yenipazar Belediye Başkanı Baran ve çiftçilerden Kayseri Şeker'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenipazar Belediye Başkanı Baran ve çiftçilerden Kayseri Şeker'e ziyaret - Son Dakika

Yenipazar Belediye Başkanı Baran ve çiftçilerden Kayseri Şeker'e ziyaret

6 saat önce

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Belediye Meclisi üyeleri, köy muhtarları, bölge çiftçileri ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Yenipazar Belediye Başkanı Baran ve çiftçilerden Kayseri Şeker'e ziyaret, System.String[]

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Belediye Meclisi üyeleri, köy muhtarları, bölge çiftçileri ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kampanyanın hayırla sonuçlanması temennilerini, dileklerini, iletmek için buraya kadar zahmet etmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah çiftçilerimizin işini, gelirlerini bereketli eylesin. Allah nice kampanyalarda ağız tadı ile birlikte olmayı nasip eylesin, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Kayseri Şeker olarak büyük bir aileyiz. Çiftçimizle, çalışanlarımızla bu işi hep birlikte başarıyoruz. Onun için de bu dayanışma duygusu, arzusu, gayreti bizim için oldukça anlamlı ve değerlidir. Ben hepsinin yüreğine, ellerine sağlık diyorum. Allah, bize bu güzel yürekli insanlara hizmette elimizden geldiği kadar yardımcı olsun. Bizim de gayretimiz bu istikamette. Cenabı-ı Allah yardımcımız olsun inşallah. Başımızı eğdirmesin, mahcup ettirmesin."

Başkan Baran ise "Kazasız, belasız başarılı, şeker oranı ve verimi yüksek bir kampanya dönemi geçirdik. Ondan dolayı köy muhtarları ve pancar çiftçilerimizle birlikte Başkanımız Hüseyin Akay'a teşekkür ediyoruz. Nice hayırlı kampanyalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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