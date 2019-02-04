Yenipazar Belediye Başkanı Özden'den İkinci Yarıyıl Mesajı

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi ikinci yarıyılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi ikinci yarıyılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Özden mesajına, "Ülkemiz için yeni ufuklar açacak olan, geleceğimizin mimarı öğrencilerimizin ve değerli öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını kutluyoruz." ifadesiyle başladı.



Güçlü Türkiye'nin geleceğinin, bugünün çocukları olduğunu belirten Özden, eğitimle donanmış nesillerin Türkiye'yi bölgede ve dünyada en iyi noktaya taşıyacağını vurguladı.



Belediye Başkanı Özden, şunları kaydetti:



"Eğitimi çok önemsiyoruz çünkü dünyanın hızlı değişiminde, en önemli faktörün eğitim olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Yenipazar Belediyesi olarak ilçemizde eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak adına verdiğimiz desteğe aralıksız devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların en iyi ortamlarda eğitim alarak, tam donanımlı yetişmelerine olanak sağlamak için belediye olarak bu çalışmamızla katkı sunuyoruz. İlçe sınırlarında bulunan 3 okulumuzun tamamına ulaşarak, ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Milli birlik ve beraberlik içinde, ahlaklı, erdemli, iyi bir birey ve vatandaş yetiştirmek temel hedefimizle; sorunsuz, sağlıklı ve başarı dolu bir dönem olmasını temenni ediyorum."

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