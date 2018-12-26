Son Dakika Haberleri: Yenipazar Belediyesine PTT'den İndirim

Yenipazar Belediyesine PTT'den İndirim

21 dakika önce

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'i ziyaret etti.

Yenipazar Belediyesine PTT'den İndirim, System.String[]
Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'i ziyaret etti.

Bozkurt, Yenipazar Belediyesinin kargo hizmetlerinde indirim uygulayacağını bildirerek, kalite hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Özden de indirim yapılmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:48 Kaynak: AA

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