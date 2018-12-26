Yenipazar Belediyesine PTT'den İndirim
21 dakika önce
Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'i ziyaret etti.
Bilecik PTT
Başmüdürü Serhat Bozkurt, Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
'i ziyaret etti.
Bozkurt, Yenipazar Belediyesinin kargo hizmetlerinde indirim uygulayacağını bildirerek, kalite hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Özden de indirim yapılmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:48 Kaynak: AA
TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi