Yenipazar Çarşı Mahalle halkı sokak köpeklerinden rahatsız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenipazar Çarşı Mahalle halkı sokak köpeklerinden rahatsız - Son Dakika

Yenipazar Çarşı Mahalle halkı sokak köpeklerinden rahatsız

6 saat önce

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de bulunduğu Yenipazar protokolü, Çarşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenipazar Çarşı Mahalle halkı sokak köpeklerinden rahatsız, System.String[]

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de bulunduğu Yenipazar protokolü, Çarşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Her ay bir mahalleye konuk olan Yenipazar Protokolü, Şubat ayı toplantısını Çarşı Mahallesi'nde yaptı. Çarşı Mahallesi'nde Yenipazarlılar ile bir araya gelen ilçe protokolü, vatandaşların sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri, sokak köpeklerinden rahatsız olduklarını, çocuklara ve araç sürücülerine zor zamanlar yaşattıklarını belirtti. Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, ilçe protokolüne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Çarşı Mahallesi, Yenipazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:38 Kaynak: İHA
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