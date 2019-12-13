Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor - Son Dakika
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Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor

6 saat önce

Yenipazar Belediyesi'nin düzenlediği Voleybol Turnuvası'nda Çarşı Mahallesi, Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor, System.String[]

Yenipazar Belediyesi'nin düzenlediği Voleybol Turnuvası'nda Çarşı Mahallesi, Belediye'yi 3-1 mağlup etti.


Yenipazar Belediyesi'nce düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda maçların heyecanı sürerken, Çarşı Mahallesi mücadele ettiği Belediye'yi 3-1 yendi. Kalabalık bir taraftar kitlesinin izlediği maç sonunda her iki takım birbirini tebrik etti. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, her mücadelede yaptığı gibi maç sonunda soyunma odalarına giderek, takımlara başarılar diledi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Çarşı Mahallesi, geçtiğimiz maç Alamut'u yenmişti. - AYDIN

Çarşı Mahallesi, Yenipazar, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:19 Kaynak: İHA
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