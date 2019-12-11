Yenipazar CHP'de Abdullah Pehlivan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Yenipazar CHP'de Abdullah Pehlivan adaylığını açıkladı

6 saat önce

Veteriner Hekim Abdullah Pehlivan, Cumhuriyet Halk Partisi Yenipazar ilçe başkan adaylığını açıkladı.

Yenipazar CHP'de Abdullah Pehlivan adaylığını açıkladı, System.String[]

Veteriner Hekim Abdullah Pehlivan, Cumhuriyet Halk Partisi Yenipazar ilçe başkan adaylığını açıkladı.


19 Aralık Perşembe günü Yenipazar İlçe Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek olan CHP Yenipazar ilçe Olağan Kongresi için adaylığını açıklayan Pehlivan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


"Yenipazar'da parti içi barışın, toplumsal duyarlılığın oluşması ve CHP öngörüsünü gençlere aşılamak, umudu etkin kılmak için yola çıktık. Tartışmalardan uzak belediye hizmetlerinin devamlılığı ve Yenipazar için tüm partilerle diyalogla çözüm üretmek için kısacası umut olmak için varız. Kişisel çıkar gütmeden partimizi büyütmeye, örgütümüzle el ele vererek CHP'nin bu ülkenin yapıtaşı ve dinamosu olduğunu hissettirmek için varız." - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Yenipazar, Aralık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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