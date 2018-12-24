Yenipazar'da Çiftçi Eğitimi

Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere yönelik hastalıklarla mücadele eğitimi verildi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş
, şube müdürü Hasan Bingöl
, İlçe Süt Birliği Başkanı Hayati Keskin
, ilçe müdürü Hilmi Avcı ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Ünal
'ın katıldığı eğitimde çiftçilere, "Kiraz hastalık ve zararlılarının tanımı", "Drosophila suzuki", "Sirke sineği biyolojisi" ve "Yaşam döngüsü" mücadelesi konularında sunum yapıldı.
Karantinaya tabi Drosophila Suzuki
zararlısının Yenipazar
ilçesinde varlığının tespit edilmesi ile ilçe takip ve önlem çalışmalarının anlatıldığı eğitimde, meyve üretiminde ekonomik kayıplara sebep olan zararlı ile mücadele de kullanılan elma sirkesinin yapılışı ve muhafazası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.
Demirbaş, üreticileri eğitim çalışmalarına katılmaya davet ederek, hasatlarının bereketli olması temennisinde bulundu.