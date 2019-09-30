Yenipazar'da 'Gastronomi ve Pide Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

Pideleri ve yerel yiyecekleri ile ünlü Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gastronomi ve pide şenliği düzenlendi. Günboyu süren şenlikte pideden yerel lezzetlere kadar birçok yiyecek görücüye çıktı. Şenlik göl kenarında viyolonsel resitali ve belediye meydanındaki halk konseri ile son buldu.



Doğal lezzetlerin, kültürün ve tarihin beşiği olarak ün yapmış 2011 yılında sakin şehir Cittaslow unvanını alan 6 bin nüfuslu Yenipazar ilçesinde düzenlenen şenlikte pidenin yanı sıra, ev kurabiyesi, kuru patlıcan dolması, kavrulmuş susam dövmesi, el açması, saraylı ve burma tatlısı ve incir tatlıları da görücüye çıktı.



Yediden yetmişe çok sayıda misafirin ziyaret ettiği ilçedeki şenlik kortej yürüyüşü ile başladı. İlçede yetişen doğal ve organik ürünlerin sergilendiği, geçmişleri bir asra dayanan ata tohumlarından elde edilen sebzelerin süslediği tezgahlar, konukları için bir kez daha dolduruldu. Pidecilerin hünerlerin sergilediği stantlar ise büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri başta olmak üzere vatandaşlar Yenipazarlı 16 pideci esnafının hazırladığı birbirinden güzel pidelerden tadabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. İlçenin en yaşlı pideci ustasının sunumu ve ziyaretçilerini elleri ile beslemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.



İlçenin 120 yılı aşkın geçmişi bulunan pideden sonra en önemli lezzetleri arasında yer alan Hurma(Yuvarlama) isimli yiyeceği de tarihi yel değirmeninin bulunduğu Çamlık Mesire Alanında halka ikram edildi. Şenlik doğa harikası Aşağı Dip Gölü'nde gerçekleştirilen viyolonsel-keman konseri ve gece de halk konseri ile son buldu.



Yenipazar belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen şenliğe Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'nun yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Milletvekilleri katılırken vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



Belediye Başkanı Yüsran Erden, ilçenin zenginleşmesini sağlamak, hane halkının gelirlerini artırmak, Yenipazar'ın değerlerinin tanıtımı için gastronomi ve pide şenliği düzenlediklerini belirtti.



Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın; "Üretici pazarımızda bilhassa kadınlarımız çok aktif. Kadınlarımızı yetiştirdikleri yerel ürünleri burada satarak Yenipazar ekonomisine katkı sunuyorlar. Memleketimizin üretim yapmaya çok ihtiyacı var. Bizler de üretip ekonomiye destek verecek herkesin yanında olacağız" dedi. - AYDIN