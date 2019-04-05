Yenipazar'da MHP'li Başkan Mazbatasını Aldı

Bilecik
'in Yenipazar
ilçesinde yüzde 55,80'lik oranla belediye başkanı seçilen İlhan Özden
mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler seçiminden 830 seçmenli Yenipazar'da 4 sandıkta 21 oy geçersiz sayılırken, 409 oy alan MHP
'nin adayı İlhan Özden yeniden belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi AK Parti
'nin adayı Zafer Atılgan
, 192 oyla yüzde 26,19'lık oran alırken, İlhan Özden aldığı oyla ikinci dönem belediye başkanı seçildi. Mazbatası alan Özden ilk olarak Yenipazar halkına teşekkür ederek, "Kıymetli hemşehrililerim, 2014 yılından bu yana bizlere inandınız, bizlere güvendiniz, bizleri bu makamlara seçtiniz. Bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya çalıştık. Yenipazar'a hizmet sevdasıyla çıktığımız bu kutlu yolda ikinci kez şahsıma ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz teveccüh nedeniyle tüm Yenipazarlı hemşehrililerime teşekkür ediyorum. Seçim döneminin olgunlukla yönetilmesine katkı sağlayan başta, Kaymakamımız Yavuz Kartal
beyefendiye, asayişin sağlanması konusunda var gücüyle çalışan emniyet güçlerimize, sağduyu ve olgunlukla hareket ederek seçime katkı veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. 2014' den bu yana olduğu gibi, yine oy vermiş, vermemiş ayrımı yapmadan ilçemize en güzel hizmetleri ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanımız Devlet Bahçeli
'nin himayelerinde ülkemizin birliği için kurulmuş olan partimizin belediye başkanı olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerinde Yenipazar'ımızı en yukarıya taşımak için en güzel hizmetleri vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Destekleriyle bizi bu önemli makama layık gören siz değerli hemşehrililerime şükranlarımı sunuyorum. Seçim süreci çalışmalarında birlikte çalıştığımız ve hiçbir desteği esirgemeyen, gece gündüz bizimle birlikte koşan MHP İlçe Başkanımız sayın İsmail Yağar ve yönetimine, il gene meclis üyesi adaylarımıza ve belediye meclis üyelerimize de teşekkür ederim. Yenipazar hepimizin, Yenipazar'ı seviyoruz ama o daha iyisine layık düşüncesiyle hep beraber en iyi hizmetleri vereceğimizden şüphemiz yoktur" dedi. - BİLECİK