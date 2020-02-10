Yenipazar'da müdürler toplandı - Son Dakika
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Yenipazar'da müdürler toplandı

6 saat önce

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, ilçedeki okul müdürleri ile toplantı yaptı.

Yenipazar'da müdürler toplandı, System.String[]

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, ilçedeki okul müdürleri ile toplantı yaptı.


"Eğitim Kurumları Müdürleri" toplantısı Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Okul ve Kurum Müdürlerinin katıldığı toplantıda 1. dönem değerlendirmesi yapılırken; 2. dönem için yapılacak çalışmalar planlandı. - AYDIN

Kaymakamlık, Yenipazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:07 Kaynak: İHA
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