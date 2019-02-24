Yenipazar'da Muhtar Adaylarının Yarışı

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İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler