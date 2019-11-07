Son Dakika Haberleri: Yenipazar'da organik salça satışları başladı
Son Dakika Güncel Yenipazar'da organik salça satışları başladı

Yenipazar'da organik salça satışları başladı

7 saat önce

Yenipazar Belediyesi, yöresel ürünlerini tanıtmak ve Yenipazar halkına yeni bir gelir kapısı oluşturmak amacıyla ilçede yetiştirilen organik ürünlerin satışına başladıklarını duyurdu.

Yenipazar'da organik salça satışları başladı, System.String[]

Yenipazar Belediyesi, yöresel ürünlerini tanıtmak ve Yenipazar halkına yeni bir gelir kapısı oluşturmak amacıyla ilçede yetiştirilen organik ürünlerin satışına başladıklarını duyurdu.

Yenipazar'ın doğal ürünlerinin, yurtta ve uluslar arasında tanınmasını hedefleyen proje kapsamına ilk etapta domates salçası satışları başladı. İlçedeki emektar kadınların, yerli ve doğal domateslerden, odun ateşi üzerinde yaptıkları domates salçası, Yenipazar Belediyesine gelen siparişler üzerine kavanozu 30 lira ve kargo ücreti karşılığında PTT Kargo aracılığı ile satışa sunuldu.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden yaptığı açıklamada gelecek yıl da projeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Doğal ve yöresel ürünlerimizin çeşitliliğini arttırarak ilçe tanıtımımızı yapmaya ve vatandaşlarımızı doğal organik ürünler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Her şey Yenipazar ve halkımız için." dedi.

Yenipazar, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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