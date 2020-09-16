Yenipazar'da su kuyusu açmak için harekete geçildi - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, su sorunu yaşanılan Karacaören Mahallesi'nde su kuyusu açmak için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Yavuz, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile su sorunu yaşanan Yenipazar ilçesinin Karacaören Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yavuz, yaptığı açıklamada, mahallede 2014'ten bu yana yaşanan su sorununun çözümü için Aydın Valiliğiyle görüştüğünü ifade etti.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu'nun mahalleye su kuyusu açmaya talip olduğunu aktaran Yavuz, şöyle dedi:

"DSİ, su kaynağını bulup yeri tespit etmesi sonrasında Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu burada hemen sondaj çalışmalarına başlayacak ve tüm masrafları platform olarak karşılayacaklar. Sondajı çakar, kuyuyu açar, Allah'ın izni ile çıkan suyla bu sorunu temelli hallederiz. Platform bunu hayır olarak yapıyor. Bu vesile ile açılacak kuyuya da elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz 6 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ismini vereceğiz."