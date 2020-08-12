Yenipazar'da tarih yeniden hayat bulacak - Son Dakika

Yenipazar'da tarih yeniden hayat bulacak

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde atalardan kalan eşyalar tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Yenipazar'da tarih yeniden hayat bulacak, System.String[]

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde atalardan kalan eşyalar tekrar gün yüzüne çıkıyor. 2011 yılında başlattığı "Toplayalım, kaybolmasın" kampanyasını tekrar hayata geçirmek için harekete geçen Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden; "Tarihimizi bodrumlarda saklamayalım" diyerek kampanyaya destek olmaları için Yenipazarlılara çağrıda bulundu.

Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarından olan Yörük Ali Efe'nin evinin de bulunduğu Yenipazar'da ata mirası eşyaları, belgeleri gün yüzüne çıkarmak ve kentin hafızasını oluşturmak için harekete geçen Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, önceki belediye başkanlığı döneminde başlattığı projeyi tekrar hayata geçiriyor. 2019 yerel seçimlerinden sonra tekrar başkanlık görevine seçilen Erden, rafa kaldırılan projenin tozlarını alarak Yenipazarlı vatandaşlara seslendi. "Her kentin bir hafızası olmalı" düşüncesiyle harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Erden, "Önceki başkanlık dönemimizde burada yaşayanlar nerelerden gelmişler, ne eserler bırakmışlar gibi bir kronolojik yapı içerisinde kentin hafızasını öğrenmek istedik fakat gerek Kaymakamlık kayıtlarında gerekse Milli Eğitim kayıtlarında ilçenin geçmişi ile ilgili bir bilgi ve belgeye rastlayamadık. Biz de vatandaşlarımızın elinde bir takım bilgi ve belgeler olabilir, bari bunları toplayalım ya da vatandaşlarımızda da geçmişe dair bir şey yoksa, en azından bundan sonrası için bir farkındalık oluşturalım düşüncesiyle harekete geçtik. Çünkü bunlar bizlere atalarımızdan miras kalan eserler, belgeler, bilgiler ve insan biraz geçmişi ile yaşıyor" dedi.

2011 yılında hayata geçirilen proje sonrasında bilgi, belge, o dönemlere ait aletler, fotoğraflar gibi birçok materyale ulaştıklarını hatırlatan Başkan Erden; "Aslında bununla da yetinmedik. O arşivi hazırlarken içinde sözlü tarih de vardı. Bugün aramızda olmayan 7 büyüğümüzün görüntülü kaydını aldık. Çünkü bilgi ve belgenin olmadığı yerlerde onların anlatımı önemli yani elimizde sözlü tarih arşivi de var. Bunlara bu dönemde de devam edeceğiz" dedi.

Toplanan materyallerin dönemin Orthosia Kültür Merkezi'nde sergilendiğini ve ilçe ekonomisinin de hareketlendiğini belirten Başkan Erden "İlçemizde kültür varlıklarını korumaya yönelik olan bu anlayış aynı zamanda da dışarıdan gelen vatandaşlarımız içinde bir ziyaret noktası haline gelmişti. İlçemizdeki Yörük Ali Efe Evi Müzesi gibi kültür merkezimiz de ziyaretçi almaya başladı. O dönemde yılda ortalama 10 bin olan ziyaretçi sayısı 40 bine yükseldi ve bu ilçemize, esnafımıza da her anlamda katkı sağlamaya başlamıştı. Yani bu proje sadece kendi ilçemizde yaşayanların tarihi hakkında bilgi derlemesinin yanı sıra buraya gelen misafirlerimizin de ilgisini çekiyordu. Bu projemizin sadece bizim ilçemizde değil buna benzer etnografya müzelerinin bütün ilçelerde hatta kent merkezinde olmasını gönlüm çok istiyor" dedi.

"Mahcup duruma düşebiliyoruz"

Başkanlık döneminin bitmesi sonrasında kampanyanın rafa kaldırıldığını hatırlatan Başkan Erden; "Bizim görevde bulunmadığımız dönemde topladığımız bu eşyalar bir yerde korundu, toplandı. Tekrar başkanlığa seçilmemizin ardından bunları gün yüzüne tekrar çıkardık. Ne yazık ki giysileri, önemli ölçüde yıprandığı için onları tekrar değerlendiremedik ama koruyabildiklerimizi aldık, şimdi de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi'nin orta katında kurtarabildiklerimizi sergiliyoruz. Bu belli bir dönem yapılıp sonra bırakılacak bir iş değil. Bu sürekli yapacağımız bir iş. Hatta 'Tarihi bodrumlarda saklamayalım' dedik. Çünkü biliyoruz ki bu ata miraslarımız bodrumlarda kaldığında bir süre sonra ya hurdacılara gidiyor ya da sobada yanıyor. Onun için bunları toplayalım kaybolmasın istiyoruz. Yerel yöneticiler olarak biz bunu üstlendik ve buna devam edeceğiz. Bu sebeple tekrar tarihi bodrumlardan çıkaralım kampanyası için bu çağrıyı kişisel hesabımda paylaştım. Gelecek aylardan itibaren tekrar bütün ilçe çapında bir çalışma başlatacağız. Biz önceki topladıklarımızı kültür merkezinde koruyoruz sadece. Aslında bu konuda maalesef Yenipazarlı vatandaşlarımıza mahcubiyetim var çünkü o dönemlerde bu eşyaları toplarken hatıralarınızı, gençliğinizi bize emanet edin diyorduk. Maalesef biz o emaneti çokta iyi koruyamadık doğrusu. Keşke bizden sonra görev yapan yönetici arkadaşlar bu hassasiyeti gösterselerdi. Çünkü o eşyaların bir kısmını kaybettik, onlar tekrar yeri doldurulamayacak şeyler. Bu sefer tekrar bir mahcubiyetle çıkıyorum bu yola. Tekrar bize emanet edin diye çünkü o vatandaşlarımız evlerinde koruyabilecekleri şeyleri de bize verdiler herkes görsün diye ama onları koruyamadık. Şimdi böyle bir riski yaşamamak için bundan sonra toplayacağımız eşyalarda, sürdürülebilir olması için hak sahiplerini de koruyan ya da ona emanet eden kurumun bunları korumak zorunda olduğunu belki yasal olarak zorlayacak bir takım tedbirleri de alarak yapacağız. Bir bağış tutanağı beyanını noter aracılığıyla yaptırıp bir yasal koruma altına almaya çalışacağız. Bu konuda da altyapı hazırlığındayız. Maalesef kişilerin insiyatifine bıraktığımız vakit, mahcup duruma düşebiliyoruz. İşin böyle bir tehlikesi var" dedi.

"Geçmişimize sahip çıkmak boynumuzun borcu"

Sağlıklı ve konforlu bir kent için yapılan çalışmaların yanı sıra kültür varlıklarına da sahip çıkmaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Erden; "Bu hatıralarımızı kültür merkezinde tutuyoruz ama bu merkezimiz biraz şehrin dışında ve dolayısıyla görev dönemim bitene kadar bununla ilgili bir yer hazırlayabilirsem, bu hatıralarımızı orada sergilemenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Belediye başkanı olarak Yenipazarı sağlıklı ve konforlu bir kent haline getirmek için, alt ve üst yapısından ilçe ekonomisini geliştirmeye yönelik bir takım projelere kadar çalışmalar yapıyoruz. Burada yaşayanların zenginleşmesi için ticari çalışmalar yapıyoruz, tarla bahçe yollarını asfaltlamaya çalışıyoruz. İlçenin üreticisinin yanında bir çiftçi dostu belediye gibi çalışıyoruz bu dönem. Mazot fiyatını indiremiyoruz, buğday fiyatını yükseltemiyoruz ama çiftçimizin üretim yaptığı koşulları iyileştirmek istiyoruz. Bütün derdimiz ilçemizin üretim kabiliyetini kaybetmemesi. Onun dışında Yenipazar'ın sağlıklı bir kent olmasını istiyoruz, yeşil alanları, oyun alanları ve spor alanları bol olsun istiyoruz. Hatta keşke elimizde imkanımız olsa da binaları konumlandırırken bile hakim rüzgarları dikkate alan projelendirmeler ile sağlıklı bir kent planlaması yapalım istiyoruz. Tabi bütün bunları yaparken kültür varlıklarımızı da unutmuyoruz. Geçmişimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu" dedi. - AYDIN

Yenipazar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenipazar'da tarih yeniden hayat bulacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:36
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu         
12:48
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı         
09:44
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı         
09:05
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün         
07:25
Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı         
17:06
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 16:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenipazar'da tarih yeniden hayat bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei