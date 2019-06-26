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Yenipazar'da trafik kazası

1 saat önce

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir otomobil saman yüklü traktöre arkadan çarptı.

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir otomobil saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Bedir yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenipazar- Nazilli Karayolu üzerinde saat: 23.30 sıralarında Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bünyamin Bedir yönetimindeki 09 ABN 001 plakalı otomobil, Seyhan Aydın'ın kullandığı 09 Y 767 plakalı saman yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Bünyamin Bedir yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bedir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Yenipazar-Nazilli yolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
Nazilli, Aydın, Yenipazar, 3. Sayfa
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