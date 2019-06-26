Yenipazar'da trafik kazası
1 saat önce
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir otomobil saman yüklü traktöre arkadan çarptı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
'ın Yenipazar
ilçesinde bir otomobil saman yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Bedir yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yenipazar- Nazilli
Karayolu üzerinde saat: 23.30 sıralarında Menderes
Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bünyamin Bedir yönetimindeki 09 ABN 001 plakalı otomobil, Seyhan
Aydın'ın kullandığı 09 Y 767 plakalı saman yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Bünyamin Bedir yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bedir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Yenipazar-Nazilli yolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
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