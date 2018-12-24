Yenipazar'da Üritecilere Yönelik Eğitim Çalışması

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından eğitim çalışması yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından eğitim çalışması yapıldı.



Yenipazar'da yapılan eğitim çalışmasına Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Bingöl ve Yenipazar Süt Birliği Başkanı Hayati Keskin katıldı.



Eğitim çalışması, Mühendis Yasemin Çam'ın 'Kiraz Hastalık ve Zararlılarının Tanımı ve Mücadelesi' konulu sunumu ile başladı ve ardından Mühendis Hatice Derya Aksu'nun 'Drosophila Suzuki- Sirke Sineği Biyolojisi, Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi' konulu sunumu ile devam edildi.



İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, eğitim kapanış konuşmasında, üreticileri bu tür eğitim çalışmalarına katılmaya davet ederek, katılımcılara teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

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