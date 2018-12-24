Son Dakika Haberleri: Yenipazar'da Üritecilere Yönelik Eğitim Çalışması

Yenipazar'da Üritecilere Yönelik Eğitim Çalışması

48 dakika önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından eğitim çalışması yapıldı.

Yenipazar'da Üritecilere Yönelik Eğitim Çalışması, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından eğitim çalışması yapıldı.

Yenipazar'da yapılan eğitim çalışmasına Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Bingöl ve Yenipazar Süt Birliği Başkanı Hayati Keskin katıldı.

Eğitim çalışması, Mühendis Yasemin Çam'ın 'Kiraz Hastalık ve Zararlılarının Tanımı ve Mücadelesi' konulu sunumu ile başladı ve ardından Mühendis Hatice Derya Aksu'nun 'Drosophila Suzuki- Sirke Sineği Biyolojisi, Yaşam Döngüsü ve Mücadelesi' konulu sunumu ile devam edildi.

İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, eğitim kapanış konuşmasında, üreticileri bu tür eğitim çalışmalarına katılmaya davet ederek, katılımcılara teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:11 Kaynak: İHA

Bilecik, Yenipazar, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Yurdun Birçok Bölgesi İçin Kar Yağışı Uyarısı Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak

Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma'dan Manidar Paylaşım: Bazen Sadece Bırakmanız Gerekir Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:59:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenipazar'da Üritecilere Yönelik Eğitim Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]