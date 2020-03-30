Yenipazar'da yaşlılar rahat ettiriliyor - Son Dakika

Yenipazar'da yaşlılar rahat ettiriliyor
7 saat önce
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görev yapan imamlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara yardım ediyor.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görev yapan imamlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara yardım ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Yenipazar'da görev yapan imamlar da mahalle muhtarlarına yardım ediyorlar. Yaşlıları ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılama konusunda imamlar da yardımcı oluyorlar. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi İstanbul'da polisten Arapça 'evde kalın' anonsu İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz