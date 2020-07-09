Yenipazar'dan kardeş şehir Novi Pazar'a yardım - Son Dakika

Yenipazar'dan kardeş şehir Novi Pazar'a yardım

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu ve Aydın Boşnakları Derneği'nin, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaretinde, korona virüs salgının dan dolayı zor durumda olan Novi Pazar'a tıbbi yardım malzemesi gönderilemesi konuşuldu.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu ve Aydın Boşnakları Derneği'nin, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaretinde, korona virüs salgının dan dolayı zor durumda olan Novi Pazar'a tıbbi yardım malzemesi gönderilemesi konuşuldu.

Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu


Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş, Aydın Boşnakları Derneği Başkanı Yüksel Mergen ve üyeleri, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaret ettiler.


Ziyaretlerde, Yenipazar'ın kardeş belediyesi olan Novi Pazar'da son zamanlarda artan Korona virüs salgını konuşuldu. Görüşmeler kapsamında Yenipazar, kardeş şehir Novi Pazar'a tıbbi malzeme yardımında bulunmayı öngördü. Kaymakam Yalçın ve Başkan Erden, ellerinden gelen yardımları yapacaklarını belirtti. - AYDIN

Yenipazar, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenipazar'dan kardeş şehir Novi Pazar'a yardım - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:52:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenipazar'dan kardeş şehir Novi Pazar'a yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]