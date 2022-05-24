Yenipazar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Yenipazar'dan kısa kısa

24.05.2022 13:31
Yenipazar'dan kısa kısa

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin resim sergisini katıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin resim sergisini katıldı.

Başkan Özden, Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilen 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4/A Sınıfı Resim Sergisi ve eTwinning Projeleri Sergisinde öğrenciler ile öğretmenleri Birsen Eren'den bilgi aldı.

Özden, öğretmenleri ve öğrencileri düzenlemiş oldukları sergi için tebrik etti.

Yenipazar lavanta olacak

Yenipazar ilçe merkezinin güzelleştirilmesi amacıyla Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşturulan lavanta bahçesinin kuraktan etkilenmemesi için damlama sistemi sulama sistemi kuruldu.

Belediye Başkanı İlhan Özden yaptığı açıklamada, ilçenin lavanta kokacağını belirterek, "İyi bir bakımla inşallah seneye fotoğraf çekimine hazır hale geleceğiz. " ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İlhan Özden, Cumhuriyet, Yenipazar, Evlilik, Güncel, Son Dakika

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